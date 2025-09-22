Молдова оголосила в розшук соратника Плахотнюка, який втік з Греції

Суд у Кишиневі в понеділок оголосив у розшук колишнього депутата Костянтина Цуцу, якого раніше затримали в Греції разом з олігархом-утікачем Владом Плахотнюком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Антикорупційна прокуратура Молдови подала клопотання про те, щоб оголосити Цуцу в розшук і застосувати до нього запобіжний захід.

Суд задовольнив запит частково: постановив оголосити ексдепутата в розшук, але не призначив запобіжний захід.

Прокуратура 15 вересня попросила оголосити Цуцу в розшук і призначити запобіжний захід, пояснивши це тим, що політик може переховуватись у Придністровʼї – після того, як його звільнили з-під варти у Греції.

У понеділок молдовські ЗМІ повідомили, що Цуцу перебуває у Придністровʼї, куди нібито потрапив за підробними документами через Україну.

У Молдові Костянтин Цуцу проходить у справах про шахрайство, торгівлю впливом, незаконне збагачення та неправдиві декларації. Його затримали 22 липня в Греції разом з олігархом-утікачем Владом Плахотнюком.

Тим часом самого Плахотнюка готуються екстрадувати з Греції до Молдови.