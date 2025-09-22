Молдова объявила в розыск соратника Плахотнюка, который сбежал из Греции

Суд в Кишиневе в понедельник объявил в розыск бывшего депутата Константина Цуцу, которого ранее задержали в Греции вместе с беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы подала ходатайство о том, чтобы объявить Цуцу в розыск и применить к нему меру пресечения.

Суд удовлетворил запрос частично: постановил объявить экс-депутата в розыск, но не назначил меру пресечения.

Прокуратура 15 сентября попросила объявить Цуцу в розыск и назначить меру пресечения, объяснив это тем, что политик может скрываться в Приднестровье – после того, как его освободили из-под стражи в Греции.

В понедельник молдавские СМИ сообщили, что Цуцу находится в Приднестровье, куда якобы попал по поддельным документам через Украину.

В Молдове Константин Цуцу проходит по делам о мошенничестве, торговле влиянием, незаконном обогащении и ложных декларациях. Его задержали 22 июля в Греции вместе с беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Между тем самого Плахотнюка готовятся экстрадировать из Греции в Молдову.