США намагаються запобігти потраплянню авіазапчастин до РФ після зняття санкцій з "Белавіа"

США намагаються запобігти тому, щоб після рішення президента Дональда Трампа щодо зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Белавіа" підсанкційні авіазапчастини не потрапили до Росії.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Вашингтон дозволить продаж запасних частин "Белавіа", він намагається заборонити цій авіакомпанії польоти в Росію, хоча таке обмеження може виявитися неефективним, зазначає видання.

Після оголошення про зняття санкцій США з "Белавіа" 11 вересня Міністерство торгівлі США надіслало лист генеральному директору авіакомпанії, в якому виклало умови відновлення доступу до запасних частин для парку з 16 літаків, дев'ять з яких – це Boeing.

"Цей дозвіл не дає змоги виконувати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки", – ідеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

Однак 15 вересня "Белавіа" оголосила про 50-відсоткову знижку на рейси до Санкт-Петербурга.

Через зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії зріс ризик того, що компоненти літаків, вироблені в США, можуть опинитися у російських авіакомпаній, які гостро потребують технічного обслуговування і запасних частин після більш ніж трьох років західних санкцій.

Рішення США також створило потенційний розкол з Європейським Союзом.

Єврокомісарка з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке нещодавно нагадала, що "санкції ЄС щодо Білорусі забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як технічне обслуговування, а також надавати будь-які інші економічні ресурси фізичним або юридичним особам, включеним до списку, в тому числі "Белавіа".

Країни ЄС "несуть відповідальність за імплементацію та забезпечення дотримання санкцій ЄС, включаючи проведення розслідувань потенційних випадків недотримання, в тому числі з метою обходу санкцій", наголосила вона.

Розбіжність між європейськими та американськими санкціями щодо "Белавіа" ставить питання про те, чи повинні країни ЄС перешкоджати транзиту американських запчастин через свою територію на шляху до Білорусі. Європейська комісія не відповіла на прохання прокоментувати це питання.

Зрештою, американські виробники, в тому числі Boeing, вирішуватимуть, чи продавати свою продукцію "Белавіа".

Зокрема, в Airbus заявили, що компанія "прагне вести свій бізнес етично і відповідно до усіх застосовних міжнародних законів і санкцій".

"Як міжнародна компанія, що працює в Європі і США, Airbus дотримується правил експортного контролю і санкційних режимів ЄС, його держав-членів, США та інших відповідних юрисдикцій", – додали в компанії, гарантуючи "ретельну перевірку" перед кожною транзакцією.

Компанія Boeing не відповіла на запит про коментарі.

Як відомо, 11 вересня США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Своєю чергою режим Александра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.