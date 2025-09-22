США пытаются предотвратить попадание авиазапчастей в РФ после снятия санкций с "Белавиа"

США пытаются предотвратить, чтобы после решения президента Дональда Трампа о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" подсанкционные авиазапчасти не попали в Россию.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Хотя Вашингтон позволит продажу запасных частей "Белавиа", он пытается запретить этой авиакомпании полеты в Россию, хотя такое ограничение может оказаться неэффективным, отмечает издание.

После объявления о снятии санкций США с "Белавиа" 11 сентября Министерство торговли США направило письмо генеральному директору авиакомпании, в котором изложило условия восстановления доступа к запасным частям для парка из 16 самолетов, девять из которых – это Boeing.

"Это разрешение не позволяет выполнять полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крымский регион Украины или так называемые Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику", – говорится в документе, касающемся экспорта запасных частей.

Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50-процентной скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Из-за снятия санкций с белорусской государственной авиакомпании возрос риск того, что компоненты самолетов, произведенные в США, могут оказаться у российских авиакомпаний, которые остро нуждаются в техническом обслуживании и запасных частях после более чем трех лет западных санкций.

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом.

Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке недавно напомнила, что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, а также предоставлять любые другие экономические ресурсы физическим или юридическим лицам, включенным в список, в том числе "Белавиа".

Страны ЕС "несут ответственность за имплементацию и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований потенциальных случаев несоблюдения, в том числе с целью обхода санкций", подчеркнула она.

Расхождение между европейскими и американскими санкциями в отношении "Белавиа" ставит вопрос о том, должны ли страны ЕС препятствовать транзиту американских запчастей через свою территорию на пути в Беларусь. Европейская комиссия не ответила на просьбу прокомментировать этот вопрос.

В конце концов, американские производители, в том числе Boeing, будут решать, продавать ли свою продукцию "Белавиа".

В частности, в Airbus заявили, что компания "стремится вести свой бизнес этично и в соответствии со всеми применимыми международными законами и санкциями".

"Как международная компания, работающая в Европе и США, Airbus придерживается правил экспортного контроля и санкционных режимов ЕС, его государств-членов, США и других соответствующих юрисдикций", – добавили в компании, гарантируя "тщательную проверку" перед каждой транзакцией.

Компания Boeing не ответила на запрос о комментариях.