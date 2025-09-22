Британія застерігає Ізраїль від дій у відповідь після визнання Палестини

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер розповіла, що застерегла Ізраїль від анексії частини Західного берега річки Йордан у відповідь на визнання Палестинської держави.

Про це Купер сказала в інтерв'ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

У неділю прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про визнання Великою Британією Палестинської держави поряд із Канадою, Австралією та Португалією, що стало значною зміною в політиці.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засудив ці кроки, заявивши, що вони дають "величезну нагороду тероризму".

На запитання BBC, чи не побоюється Купер, що Ізраїль скористається цією заявою як приводом для анексії частини Західного берега, міністерка відповіла, що вона чітко дала зрозуміти своєму ізраїльському колезі, що він і його уряд не повинні цього робити.

"Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми ухвалюємо, є найкращим способом забезпечити безпеку як Ізраїлю, так і палестинців. Йдеться про захист миру, справедливості і, що особливо важливо, безпеки на Близькому Сході, і ми продовжуватимемо працювати з усіма в регіоні, щоб домогтися цього", – сказала вона.

Купер заявила, що екстремісти з обох боків прагнуть відмовитися від будь-якої перспективи рішення на основі двох держав, яке Велика Британія морально зобов'язана відродити.

"Найпростіше – це просто піти і сказати, що все це занадто складно. Ми просто вважаємо, що це неправильно, коли ми бачимо такі руйнування, такі страждання. Так само, як ми визнаємо Ізраїль, державу Ізраїль... так ми повинні також визнати права палестинців на власну державу", – зазначила глава МЗС Британії.

Вона не сказала, коли генеральне консульство Великої Британії у Східному Єрусалимі стане повноцінним посольством, заявивши, що воно продовжуватиме роботу, доки не почнеться дипломатичний процес із Палестинською автономією.