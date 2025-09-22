Британия предостерегает Израиль от ответных действий после признания Палестины

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер рассказала, что предостерегла Израиль от аннексии части Западного берега реки Иордан в ответ на признание Палестинского государства.

Об этом Купер сказала в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье премьер-министр Кир Стармер объявил о признании Великобританией Палестинского государства наряду с Канадой, Австралией и Португалией, что стало значительным изменением в политике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил эти шаги, заявив, что они дают "огромную награду терроризму".

На вопрос BBC, не опасается ли Купер, что Израиль воспользуется этим заявлением как поводом для аннексии части Западного берега, министр ответила, что она четко дала понять своему израильскому коллеге, что он и его правительство не должны этого делать.

"Мы четко дали понять, что это решение, которое мы принимаем, является лучшим способом обеспечить безопасность как Израиля, так и палестинцев. Речь идет о защите мира, справедливости и, что особенно важно, безопасности на Ближнем Востоке, и мы будем продолжать работать со всеми в регионе, чтобы добиться этого", – сказала она.

Купер заявила, что экстремисты с обеих сторон стремятся отказаться от любой перспективы решения на основе двух государств, которое Великобритания морально обязана возродить.

"Самое простое – это просто уйти и сказать, что все это слишком сложно. Мы просто считаем, что это неправильно, когда мы видим такие разрушения, такие страдания. Так же, как мы признаем Израиль, государство Израиль... так мы должны также признать права палестинцев на собственное государство", – отметила глава МИД Британии.

Она не сказала, когда генеральное консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме станет полноценным посольством, заявив, что оно будет продолжать работу, пока не начнется дипломатический процесс с Палестинской автономией.