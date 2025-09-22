В Румынии вынесли приговор колумбийцу, который планировал диверсии по указанию РФ

34-летний гражданин Колумбии, обвиняемый в планировании диверсий в Румынии по указанию России, был окончательно приговорен к шести годам тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Верховный суд Румынии в понедельник отклонил апелляцию колумбийца, оставив в силе приговор, вынесенный в июне 2025 года Апелляционным судом Бухареста – шесть лет лишения свободы.

34-летний гражданин Колумбии был задержан в ноябре 2024 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT).

По данным следствия, мужчина в течение июля 2024 года по подстрекательству другого иностранца, проживающего в России, планировал поджоги и взрывы на объектах в Румынии, "имеющих особое значение, которые могут угрожать национальной безопасности".

Арестованный успел заснять упомянутые объекты, но до диверсий не дошло благодаря вмешательству полиции. О гражданине Колумбии известно, что он на родине служил в армии и прошел подготовку по сбору разведывательной информации.

О суде над колумбийцем стало известно на фоне активизации диверсионной российской деятельности в Европе. В мае 2024 года сообщалось, как гражданин Румынии был пойман на шпионаже в пользу России.

Кроме того, в сентябре спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии объявили о ликвидации белорусской разведывательной сети, созданной в Европе.