Глава МИД Франции: признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что признание Палестинского государства – это "большой день для мира" и "важная дипломатическая победа для Франции".

Об этом глава французского МИД сказал в интервью TF1, сообщает "Европейская правда".

Барро отметил, что признание Палестины со стороны Франции, о котором президент Эмманюэль Макрон должен объявить в понедельник, является символическим и "демонстрирует приверженность Франции решению на основе двух государств".

"Его реализация будет постепенной и будет зависеть от ситуации на местах, в частности от освобождения заложников", – отметил министр.

Барро рассказал, что план Франции по решению о двух государствах "включает конкретные шаги для подготовки к непосредственному послевоенному периоду, чтобы в Газу могла прибыть стабилизационная миссия, которая обеспечит защиту как палестинцев, так и израильтян".

Он убежден, что признание будет выгодным для обеих сторон.

"Наш анализ и наше глубокое убеждение заключается в том, что государство Палестина означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля", – резюмировал Барро.

Как известно, 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля остро раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.