Reuters: США могут наложить санкции на весь Международный уголовный суд

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда уже на этой неделе, что поставит под угрозу его функционирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть информированных источников.

По информации Reuters, США могут в ближайшее время ввести санкции против Международного уголовного суда как юридического лица.

Такие санкции могут повлиять на его повседневную деятельность МУС – от выплаты зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам и программному обеспечению на компьютерах.

Один источник Reuters сообщил, что чиновники МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить влияние потенциальных санкций США.

Три дипломатических источника агентства сказали, что некоторые страны-члены Международного уголовного суда попытаются сопротивляться санкциям США во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Однако, добавляют они, все указывает на то, что Вашингтон только усилит атаки на МУС.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

В августе США также ввели санкции против четырех должностных лиц МКС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.