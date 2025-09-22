Колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ

Кремлівський правитель Владімір Путін надав російське громадянство колишній помічниці Джо Байдена Тарі Рід.

Відповідний указ Кремля наводить РБК, повідомляє "Європейська правда".

Тара Рід працювала помічницею в офісі Байдена на початку 1990-х років, коли він був сенатором.

Коли Байден балотувався в президенти у 2020 році, Рід звинуватила його в домаганнях, які нібито були під час їхньої спільної роботи. У штабі Байдена звинувачення заперечували, офіційних звинувачень йому не висували.

Рід переїхала в Росію 2023 року. Вона казала, що не почувається в безпеці у США, висловлювалась проти підтримки України, і повідомила, що збирається просити про надання російського громадянства.

Після переїзду вона співпрацювала з пропагандистським телеканалом RT.

Нагадаємо, у березні 2024 року Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримує війну.

А у 2023 році президент Гітанас Науседа підписав указ про позбавлення литовського громадянства фігуристки Маргарити Дробязко у зв’язку з тим, що вона продовжує виступи у Росії.