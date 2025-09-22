Кремлевский правитель Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Джо Байдена Таре Рид.

Соответствующий указ Кремля приводит РБК, сообщает "Европейская правда".

Тара Рид работала помощницей в офисе Байдена в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

Когда Байден баллотировался в президенты в 2020 году, Рид обвинила его в домогательствах, которые якобы были во время их совместной работы. В штабе Байдена обвинения отрицали, официальных обвинений ему не выдвигали.

Рид переехала в Россию в 2023 году. Она говорила, что не чувствует себя в безопасности в США, высказывалась против поддержки Украины, и сообщила, что собирается просить о предоставлении российского гражданства.

После переезда она сотрудничала с пропагандистским телеканалом RT.

Напомним, в марте 2024 года Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну.

А в 2023 году президент Гитанас Науседа подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко в связи с тем, что она продолжает выступления в России.