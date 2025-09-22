Бывшая помощница Байдена получила от Путина гражданство РФ
Кремлевский правитель Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Джо Байдена Таре Рид.
Соответствующий указ Кремля приводит РБК, сообщает "Европейская правда".
Тара Рид работала помощницей в офисе Байдена в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.
Когда Байден баллотировался в президенты в 2020 году, Рид обвинила его в домогательствах, которые якобы были во время их совместной работы. В штабе Байдена обвинения отрицали, официальных обвинений ему не выдвигали.
Рид переехала в Россию в 2023 году. Она говорила, что не чувствует себя в безопасности в США, высказывалась против поддержки Украины, и сообщила, что собирается просить о предоставлении российского гражданства.
После переезда она сотрудничала с пропагандистским телеканалом RT.
Напомним, в марте 2024 года Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну.
А в 2023 году президент Гитанас Науседа подписал указ о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко в связи с тем, что она продолжает выступления в России.