Глава МЗС Литви захистив Трампа, який тисне на Європу з вимогою не купувати енергоносії в РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що президент США Дональд Трамп має рацію, коли вимагає в Європи припинити закуповувати російські енергоносії.

Про це очільник МЗС Литви заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Будріс зазначив, що Європа "має подивитись у дзеркало".

"Той факт, що деякі європейські країни торік збільшили імпорт СПГ із Росії, є не лише ганебним, а й небезпечним, бо таким чином ми фінансуємо військову машину Росії", – сказав він.

Литовський міністр переконаний, що запровадження санкцій проти російських енергетичних компаній, як-от "Газпром" і "Новатек", зробить ЄС авторитетнішим.

За його словами, щойно ЄС наведе лад у своїх лавах, буде легше виробити належну скоординовану стратегію зі США.

"Без США і без координації зі США європейські санкції слабкі. Коли США йдуть попереду і ведуть за собою весь поїзд, це працює", – додав Будріс.

Нагадаємо, 21 вересня Трамп повторив заклик до Європи "припинити купувати нафту" в Росії, пов'язавши його з подальшим тиском на Москву для припинення війни в Україні.

Раніше Трамп стверджував, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.

Президент США також вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.