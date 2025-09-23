Глава МИД Литвы защитил Трампа, который давит на Европу с требованием не покупать энергоносители у РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что президент США Дональд Трамп прав, когда требует у Европы прекратить закупать российские энергоносители.

Об этом глава МИД Литвы заявил в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Будрис отметил, что Европа "должна посмотреть в зеркало".

"Тот факт, что некоторые европейские страны в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, является не только позорным, но и опасным, потому что таким образом мы финансируем военную машину России", – сказал он.

Литовский министр убежден, что введение санкций против российских энергетических компаний, таких как "Газпром" и "Новатэк", сделает ЕС более авторитетным.

По его словам, как только ЕС наведет порядок в своих рядах, будет легче выработать надлежащую скоординированную стратегию с США.

"Без США и без координации с США европейские санкции слабые. Когда США идут впереди и ведут за собой весь поезд, это работает", – добавил Будрис.

Напомним, 21 сентября Трамп повторил призыв к Европе "прекратить покупать нефть" у России, связав его с дальнейшим давлением на Москву для прекращения войны в Украине.

Ранее Трамп утверждал, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.

Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.