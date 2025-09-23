В Дании не исключают, что к инциденту с дронами возле аэропорта Копенгагена причастна РФ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает возможности того, что к инциденту с дронами, которые летали возле аэропорта Копенгагена, причастна Россия.

Заявление Фредериксен приводит DR, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, подозревает ли она Россию в причастности к инциденту, датский премьер ответила: "Я, во всяком случае, не могу никоим образом исключить, что это Россия".

"Мы наблюдаем ряд гибридных атак, диверсий и попыток диверсий. Что именно произошло в Дании, сейчас расследует власть", – добавила Фредериксен.

В то же время, по ее словам, ночной инцидент с дронами следует рассматривать в более широком контексте.

"Это необходимо рассматривать в контексте всего остального, что происходит в Европе, но пока мы не можем делать никаких выводов", – заявила глава правительства Дании.

Она также высказалась о возможном мотиве запуска дронов возле аэропорта.

"Очевидно. Чтобы нарушить спокойствие и вызвать волнение. Чтобы создать беспокойство. Посмотреть, как далеко можно зайти и испытать границы", – сказала Фредериксен.

Как известно, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Фредериксен ранее заявила, что что этот инцидент является"серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

Полиция Дании заявила, что дронами, из-за которых закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".