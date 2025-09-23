Укр Рус Eng

Макрона не пропускала поліція Нью-Йорка через кортеж Трампа

Відео
Новини — Вівторок, 23 вересня 2025, 12:30 — Уляна Кричковська

У США не пропускали французького президента Емманюеля Макрона у Нью-Йорку через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Про це пише BMFTV, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН. 

На відео, яке шириться в соцмережах, видно, як він разом з делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом. Правоохоронець кілька разів перепрошує у Макрона, але пояснює, що весь рух перекритий.

Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампові.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів. 

Як писали, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Трампом.

Повідомляли, що в Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Трамп інциденти
Реклама: