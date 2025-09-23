Макрона не пропускала поліція Нью-Йорка через кортеж Трампа

У США не пропускали французького президента Емманюеля Макрона у Нью-Йорку через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Про це пише BMFTV, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН.

На відео, яке шириться в соцмережах, видно, як він разом з делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом. Правоохоронець кілька разів перепрошує у Макрона, але пояснює, що весь рух перекритий.

In New York, police block roads for Trump’s convoy and accidentally stop Macron’s car, prompting him to step out, call Trump, and joke about clearing the way pic.twitter.com/Fe5sRrIcqA – Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 23, 2025

Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампові.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів.

Як писали, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Трампом.

Повідомляли, що в Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.