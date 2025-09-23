Укр Рус Eng

Макрона не пропускала полиция Нью-Йорка из-за кортежа Трампа

Видео
Новости — Вторник, 23 сентября 2025, 12:30 — Уляна Кричковская

В США не пропустили французского президента Эммануэля Макрона в Нью-Йорке из-за проезда кортежа его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом пишет BMFTV, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел вечером 22 сентября, когда Макрон выходил после выступления в штаб-квартире ООН.

На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как он вместе с делегацией стоит на обочине перекрытого перекрестка и общается с полицейским. Правоохранитель несколько раз извиняется у Макрона, но объясняет, что все движение перекрыто.

После этого Макрон позвонил кому-то, вероятно Трампу.

"Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас", – сказал он.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов.

Как писали, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу, собрании коалиции за возвращение детей, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Трампом.

Сообщалось, что в Нью-Йорке Зеленский уже встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Макрон Трамп инциденты
Реклама: