Російській СЗР привидівся план ЄС "з окупації Молдови", Кишинів відповів

У Службі зовнішньої розвідки Росії побачили плани ЄС з "окупації Молдови", крім того, на їхню думку, наразі здійснюється "концентрація підрозділів збройних сил країн НАТО в Румунії поблизу кордонів з Молдовою".

Про це йдеться в заяві російської СЗР, пише "Європейська правда".

У російській спецслужбі стверджують, що НАТО також готується "розмістити сили в Одеській області для залякування Придністров’я".

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявляють, що "Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови навіть у разі, якщо розвиток ситуації одразу після парламентських виборів у республіці не потребуватиме зовнішнього втручання".

"Для створення приводу передбачено організацію збройних провокацій проти Придністров'я і розміщених у регіоні російських військ. Як можливий термін розглядають період проведення виборів до Верховної ради Придністров'я 30 листопада", – йдеться у заяві СЗР.

В уряді Молдови в категоричній формі спростувала ці заяви, назвавши їх "грубими фальсифікаціями".

"Так звані "тривоги" про уявні плани Європи окупувати Молдову – це істерична реакція, сфабрикована російськими службами на вчорашнє звернення президентки Маї Санду", – написав у своїх соцмережах речник молдовського уряду Даніель Воде.

За його словами, мета таких заяв – залякати людей і підірвати довіру до європейського шляху розвитку Молдови.

Як відомо, 22 вересня Санду виступила з екстреним зверненням, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу країни.

Перед тим агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

