Российской СВР привиделся план ЕС "по оккупации Молдовы", Кишинев ответил

В Службе внешней разведки России увидели планы ЕС по "оккупации Молдовы", кроме того, по их мнению, сейчас осуществляется "концентрация подразделений вооруженных сил стран НАТО в Румынии вблизи границ с Молдовой".

Об этом говорится в заявлении российской СВР, пишет "Европейская правда".

В российской спецслужбе утверждают, что НАТО также готовится "разместить силы в Одесской области для запугивания Приднестровья".

В Службе внешней разведки России заявляют, что "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в случае, если развитие ситуации сразу после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства".

"Для создания повода предусмотрена организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября", – говорится в заявлении СВР.

В правительстве Молдовы в категорической форме опровергли эти заявления, назвав их "грубыми фальсификациями".

"Так называемые „тревоги" о мнимых планах Европы оккупировать Молдову – это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами на вчерашнее обращение президента Майи Санду", – написал в своей соцсетях представитель молдавского правительства Даниэль Водэ.

По его словам, цель таких заявлений – запугать людей и подорвать доверие к европейскому пути развития Молдовы.

Как известно, 22 сентября Санду выступила с экстренным обращением, заявив об угрозе независимости и европейскому курсу страны.

Перед тем агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.