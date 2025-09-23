В Германии представили парламенту бюджет с рекордными расходами на оборону

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что недавние вторжения российской авиации на восточный фланг НАТО как никогда ранее оправдывают решение его правительства о значительном увеличении расходов на вооруженные силы.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Представляя во вторник, 23 сентября, парламенту бюджет на 2026 год, Клингбайль сообщил законодателям, что одним из ключевых элементов проекта финансового плана является дальнейшее укрепление "средств сдерживания и обороны" Германии для противодействия растущей угрозе со стороны Кремля.

"Путин испытывает НАТО. Никто не верит, что это произошло случайно", – заявил он.

Как отмечается, расходы на оборону должны вырасти в следующем году до рекордного после холодной войны уровня 108 млрд евро.

"Мы заканчиваем многолетнюю политику экономии средств для Бундесвера. Германия посылает четкий сигнал: мы являемся надежным партнером НАТО и соблюдаем свои обязательства перед альянсом", – подчеркнул он.

Клингбайль также высказал строгое предостережение относительно намерений главы Кремля Владимира Путина, сказав, что, по общим ожиданиям, Россия будет в состоянии атаковать территорию НАТО не позднее 2029 года.

"Это не значит, что он это сделает, но это значит, что он может. Мы не можем быть наивными, когда речь идет о Путине и его намерениях", – считает немецкий министр.

Общий финансовый план Клингбайла на 2026 год, который должен быть окончательно утвержден до конца года, предусматривает второй год подряд рекордных инвестиций, которые вырастут до почти 127 млрд евро с примерно 115 млрд евро в 2025 году.

Напомним, в ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства Россией, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Перед этим чешский президент Петр Павел высказывал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.