У Норвегії розповіли, скільки разів РФ порушила повітряний простір країни у 2025-му

Норвезький уряд на тлі інтенсифікацією Росією порушення повітряного простору країн НАТО заявив, що впродовж 2025 року в країні такі інциденти траплялися тричі.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду, пише "Європейська правда".

Сьогодні НАТО одностайно засудило порушення Росією повітряного простору союзників. Відтак у Норвегії поділилися, коли Росія порушувала повітряний простір країни у 2025 році.

"Цього року навесні та влітку Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії. Інциденти в Норвегії є менш масштабними, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до цих інцидентів дуже серйозно", – заявив очільнику уряду Йонас Гар Стьоре.

Як зазначається, ці три інциденти цього року сталися після більш ніж десятирічної перерви без подібних випадків у повітряному просторі Норвегії.

Мова йде про інциденти, які сталися 25 квітня, 24 липня та 18 серпня.

В уряді розповіли, що 25 квітня російський винищувач Су-24 вторгся в повітряний простір Норвегії над морськими районами на північний схід від Варде. Літак пролітав у повітряному просторі Норвегії протягом чотирьох хвилин.

У липні російський літак L410 Turbolet пролітав у повітряному просторі Норвегії над безлюдною територією вздовж кордону у східній частині району Фіннмарк протягом трьох хвилин.

А в серпні російський винищувач Су-33 пролетів через норвезький повітряний простір над морськими районами на північний схід від Варде протягом однієї хвилини.

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".

Як відомо, Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.

В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.