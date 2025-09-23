В Норвегии рассказали, сколько раз РФ нарушила воздушное пространство страны в 2025 году

Норвежское правительство на фоне интенсификации Россией нарушений воздушного пространства стран НАТО заявило, что в течение 2025 года в стране такие инциденты происходили трижды.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства, пишет "Европейская правда".

Сегодня НАТО единогласно осудило нарушение Россией воздушного пространства союзников. В связи с этим в Норвегии поделились информацией о том, когда Россия нарушала воздушное пространство страны в 2025 году.

"В этом году весной и летом Россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии. Инциденты в Норвегии менее масштабны, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к этим инцидентам очень серьезно", – заявил глава правительства Йонас Гар Стьёре.

Как отмечается, эти три инцидента в этом году произошли после более чем десятилетнего перерыва без подобных случаев в воздушном пространстве Норвегии.

Речь идет об инцидентах, которые произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа.

В правительстве рассказали, что 25 апреля российский истребитель Су-24 вторгся в воздушное пространство Норвегии над морскими районами к северо-востоку от Варде. Самолет пролетал в воздушном пространстве Норвегии в течение четырех минут.

В июле российский самолет L410 Turbolet пролетал в воздушном пространстве Норвегии над безлюдной территорией вдоль границы в восточной части района Финнмарк в течение трех минут.

А в августе российский истребитель Су-33 пролетел через норвежское воздушное пространство над морскими районами к северо-востоку от Варде в течение одной минуты.

После этого норвежские власти "непосредственно и четко" обсудили эти инциденты с российскими властями "с целью уменьшения риска недоразумений и эскалации".

Как известно, Североатлантический совет во вторник, 23 сентября, собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября.

В ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства Россией, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Перед этим чешский президент Петр Павел высказывал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.