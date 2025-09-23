Навроцкого критикуют за никотиновую подушечку во время публичных мероприятий в ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался под критикой оппозиции и части общественности из-за видео с событий в ООН, на котором видно, что он на людях взял в рот что-то похожее на никотиновую подушечку.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник, в вечер церемоний к 80-летию ООН, на камеру попал момент, как Навроцкий взял у кого-то из своей команды небольшую коробку, а затем достал из нее что-то и положил в рот. Скорее всего, это так называемый пауч, или никотиновая подушечка.

Публичное появление этих видеофрагментов спровоцировало волну комментариев, преимущественно критических, где указали, что это выглядит как проявление неуважения к окружающим со стороны лица, являющегося высшим представителем государства.

В оппозиции обвинили президента в неподобающем и несерьезном поведении на публике. Лидер левых Томаш Трела назвал поведение Навроцкого "полным провалом".

Роман Гертхих из "Гражданской платформы" прибег к более серьезным упрекам: "Любой человек с табачной зависимостью может как-то выжить без него несколько часов. Господин Навроцкий не может без этого стимулянта даже час, поэтому явно не пригоден для выполнения каких-либо публичных функций. То, что он употребляет, это не табак".

"Эти кадры – лучшее доказательство того, что в польских школах нужны уроки здорового образа жизни. Там есть, среди прочего, раздел о борьбе с зависимостями", – написал депутат Богуслав Волощанский.

Однако некоторые комментаторы высказались в защиту Навроцкого, отметив, что когда-то в комнатах правительственных заседаний стояли пепельницы и курить сигары можно было не только на перерывах, и что это показательно, если на седьмой неделе на посту президенту могут предъявить претензии только за такую мелочь.

Напомним, у Навроцкого не исключили встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Президент Украины ожидаемо встретится также с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.