Адвокат олігарха Плахотнюка каже, що його все ж екстрадують у Молдову цього тижня

Новини — Вівторок, 23 вересня 2025, 15:21 — Марія Ємець

Адвокат колишнього "володаря Молдови" Влада Плахотнюка стверджує, що його підзахисного мають екстрадувати до Молдови 25 вересня, як і планувалося.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Адвокат Плахотнюка Лучіан Рогак заявив, що його мають повернути до Молдови з Греції 25 вересня – як і анонсували раніше. 

Він закликав "не допустити перетворення екстрадиції Плахотнюка на публічне шоу і дотримуватися правових норм". 

Нагадаємо, спершу повідомляли, що екстрадиція Плахотнюка планується на 25 вересня. Згодом оголосили, що її призупинили. Далі Греція скасувала це рішення і відновила процедуру екстрадиції. 

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол. 

Журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.

