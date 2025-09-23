Адвокат олигарха Плахотнюка говорит, что его все же экстрадируют в Молдову на этой неделе

Адвокат бывшего "властелина Молдовы" Влада Плахотнюка утверждает, что его подзащитного должны экстрадировать в Молдову 25 сентября, как и планировалось.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что его должны вернуть в Молдову из Греции 205 сентября – как и анонсировали ранее.

Он призвал "не допустить превращения экстрадиции Плахотнюка в публичное шоу и соблюдать правовые нормы".

Напомним, сначала сообщали, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. Впоследствии объявили, что ее приостановили. Далее Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Журналисты узнали, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.