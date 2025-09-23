Проросійський Додон лякає війною у Придністров'ї, якщо партія президентки виграє вибори

Проросійський лідер соціалістів Молдови Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду в "підготовці атаки" на невизнане Придністров'я.

Відео своєї заяви він опублікував у Facebook, пише "Європейська правда".

Як відомо, у неділю, 28 вересня, у Молдові пройдуть парламентські вибори.

"Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність". – Ред.) залишиться при владі – нас всіх використають як гарматне м’ясо", – заявив він.

На думку Додона, "соросисти" змусять Санду "напасти на Придністров'я разом із Зеленським і відкрити там другий фронт – на підтримку України і проти Росії".

Він зазначив, що подібний сценарій "другого фронту вже пробували реалізувати в Грузії", але він, за словами Додона, провалився, а тепер "черга Молдови".

Також він заявив, що Росія не втрутиться в Молдову в разі перемоги його партії на виборах. Він виступив за зміцнення нейтрального статусу Молдови і звинуватив Санду в мілітаризації країни.

"Якщо Додон проросійський, як стверджують "жовті", то навіщо росіянам атакувати "своїх"? Не ми купили радари, які тепер ловлять мух. Не ми почали будівництво військової бази в Бачої. Не ми завезли бронетранспортери Piranha і не ми організовуємо навчання з НАТО кожні пів року. Все це зробила і робить Мая Санду", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні у Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним зверненням, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу країни.

Про те, що відбувається у Молдові, хто працює на Кремль і на що сподівається влада – читайте у статті: Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні