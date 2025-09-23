Пророссийский Додон пугает войной в Приднестровье, если партия президента выиграет выборы
Пророссийский лидер социалистов Молдовы Игорь Додон обвинил президента Майю Санду в "подготовке атаки" на непризнанное Приднестровье.
Видео своего заявления он опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".
Как известно, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут парламентские выборы.
"Если PAS (партия Санду "Действие и солидарность". – Ред.) останется у власти – нас всех используют как пушечное мясо", – заявил он.
По мнению Додона, "соросисты" заставят Санду "напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт – в поддержку Украины и против России".
Он отметил, что подобный сценарий "второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии", но он, по словам Додона, провалился, а теперь "очередь Молдовы".
Также он заявил, что Россия не вмешается в Молдову в случае победы его партии на выборах. Он выступил за укрепление нейтрального статуса Молдовы и обвинил Санду в милитаризации страны.
"Если Додон пророссийский, как утверждают „желтые", то зачем россиянам атаковать "своих"? Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Бачей. Не мы завезли бронетранспортеры Piranha и не мы организуем учения с НАТО каждые полгода. Все это сделала и делает Мая Санду", – заявил он.
Напомним, накануне в Молдове задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября.
Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.
Президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным обращением, заявив о угрозе независимости и европейскому курсу страны.
