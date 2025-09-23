Фон дер Ляйен о дронах в Дании: "Наша критическая инфраструктура под угрозой"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник провела телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в связи с появлением дронов возле аэропорта Копенгагена накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Фон дер Ляйен после разговора с Фредериксен сказала, что детали инцидента с беспилотниками в Дании еще выясняются, но "очевидно, что наблюдается систематическая попытка бросить вызов на наших границах".

"Наша критическая инфраструктура находится под угрозой. И Европа ответит на эту угрозу силой и решимостью", – добавила президент Еврокомиссии.

Как известно, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Фредериксен ранее заявила, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании", и не исключила, что к нему может быть причастна Россия.