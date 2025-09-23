Европарламент отказал Орбану в снятии иммунитета с его главного соперника

Комитет по юридическим вопросам Европейского парламента во вторник отказался снимать иммунитет с лидера крупнейшей венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном просило Европарламент снять иммунитет с Мадяра, чтобы он мог предстать перед судом по таким обвинениям, как "кража" мобильного телефона в ночном клубе и клевета на члена партии власти Венгрии "Фидес".

Профильный комитет Европарламента не удовлетворил просьбу Будапешта в отношении Мадяра и еще двух венгерских евродепутатов, в частности председателя оппозиционной "Демократической коалиции" Клары Добрев.

Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, комитет не мотивировал свое решение. Оно, тем не менее, вызвало возмущение у Орбана, который назвал ситуацию "позором, стыдом".

"Сегодня в Брюсселе стало известно, что лидер оппозиции (Венгрии. – Ред.) является человеком Брюсселя. А он хочет быть наместником у себя на родине. Он подходит для этого. Но мы этого не допустим!" – написал венгерский премьер в Facebook.

Петер Мадяр, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Венгрии "Тиса", является самым серьезным вызовом для Орбана. На этом фоне венгерские власти начали масштабную кампанию против него.

Бывший участник политического круга Орбана, Мадяр возглавляет партию, которая имеет шансы впервые с 2010 года победить "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся весной 2026 года.