Нідерланди не готові до негайного визнання Палестини
Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл сказав, що його країна готова визнати Палестину, але пізніше.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
На конференції ООН ван Віл підтвердив позицію Нідерландів щодо майбутнього визнання Палестини.
"Нідерланди визнають Палестинську державу на пізнішому етапі в межах політичного процесу, який повинен розпочатися зараз". – сказав він.
Міністр ще раз підкреслив підтримку Нідерландами рішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі двох держав, і додав, що насильство має бути припинене.
На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку про визнання Палестинської держави оголосила низка європейських країн – зокрема Франція та Бельгія.
Перед тим про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія, а також Португалія.
Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.