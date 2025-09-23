Нідерланди не готові до негайного визнання Палестини

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл сказав, що його країна готова визнати Палестину, але пізніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На конференції ООН ван Віл підтвердив позицію Нідерландів щодо майбутнього визнання Палестини.

"Нідерланди визнають Палестинську державу на пізнішому етапі в межах політичного процесу, який повинен розпочатися зараз". – сказав він.

Міністр ще раз підкреслив підтримку Нідерландами рішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі двох держав, і додав, що насильство має бути припинене.

На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку про визнання Палестинської держави оголосила низка європейських країн – зокрема Франція та Бельгія.

Перед тим про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія, а також Португалія.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.