Нидерланды не готовы к немедленному признанию Палестины

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил сказал, что его страна готова признать Палестину, но позже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

На конференции ООН ван Вил подтвердил позицию Нидерландов относительно будущего признания Палестины.

"Нидерланды признают Палестинское государство на более позднем этапе в рамках политического процесса, который должен начаться сейчас", – сказал он.

Министр еще раз подчеркнул поддержку Нидерландами решения арабо-израильского конфликта на основе двух государств и добавил, что насилие должно быть прекращено.

На сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке о признании Палестинского государства объявил ряд европейских стран – в частности Франция и Бельгия.

До этого о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия, а также Португалия.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.