Міністерство оборони Молдови прокоментувало опубліковані в соцмережах фото військових з іноземними відзнаками на заправці в місті Чимишлія, що на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Фото з'явилося в соцмережах напередодні, після чого його з коментарями про прибуття до Молдови іноземних військових поширили проросійські Telegram-канали та пов'язані з втікачем-олігархом Іланом Шором ЗМІ.

Молдовське оборонне відомство спростувало коментарі про те, що в Молдові "повно іноземних військовослужбовців".

"На фото – військові аташе, акредитовані в Кишиневі, які здійснювали ознайомчий візит до військової частини Кагульського гарнізону", – сказали там.

Міноборони Молдови нагадало, що військові аташе входять до складу дипломатичного персоналу посольств і є штатними співробітниками акредитованих в Молдові місій.

"Їхні службові обов'язки пов'язані з розвитком двостороннього співробітництва в галузі оборони", – додали там.

Раніше у Службі зовнішньої розвідки Росії побачили плани ЄС з "окупації Молдови" та вигадали "концентрацію підрозділів збройних сил країн НАТО в Румунії поблизу кордонів з Молдовою".

У серпні в Молдові пройшли багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2025 ("Вогняний щит-2025") за участю молдовських, румунських і американських військових.