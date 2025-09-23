В Молдове отреагировали на фото "иностранных военных", взбудоражившие пророссийские СМИ

Министерство обороны Молдовы прокомментировало опубликованные в соцсетях фото военных с иностранными знаками отличия на заправке в городе Чимишлия, что на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Фото появилось в соцсетях накануне, после чего его с комментариями о прибытии в Молдову иностранных военных распространили пророссийские Telegram-каналы и связанные с беглым олигархом Иланом Шором СМИ.

Молдавское оборонное ведомство опровергло комментарии о том, что в Молдове "полно иностранных военнослужащих".

"На фото – военные атташе, аккредитованные в Кишиневе, которые осуществляли ознакомительный визит в воинскую часть Кагульского гарнизона", – сказали там.

Минобороны Молдовы напомнило, что военные атташе входят в состав дипломатического персонала посольств и являются штатными сотрудниками аккредитованных в Молдове миссий.

"Их служебные обязанности связаны с развитием двустороннего сотрудничества в области обороны", – добавили там.

Ранее в Службе внешней разведки России увидели планы ЕС по "оккупации Молдовы" и придумали "концентрацию подразделений вооруженных сил стран НАТО в Румынии вблизи границ с Молдовой".

В августе в Молдове прошли многонациональные учения Scutul de Foc-2025 ("Огненный щит-2025") с участием молдавских, румынских и американских военных.