ЕС не пригласил главу МИД Грузии на встречу государств Черноморского региона

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили не получила приглашение на встречу глав МИД стран Черноморского бассейна, организованную Европейским Союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Встреча, запланированная на 20 октября в Люксембурге, состоится с участием министров иностранных дел стран ЕС, а также представителей Центральной Азии и государств Черноморского региона.

Грузинский министр иностранных дел не была приглашена, хотя страна будет представлена на уровне посла.

Причиной, по данным Джозвяка, является решение ЕС ограничить контакты с высокопоставленными должностными лицами Грузии в ответ на антидемократические и антизападные шаги правительства "Грузинской мечты".

МИД Грузии пока не комментировал ситуацию с приглашением Бочоришвили.

В начале сентября Грузию не пригласили на встречу министров ЕС со странами-кандидатами на членство, которая состоялась в Копенгагене.

Параллельно с ограничением контактов на высоком уровне Европейская комиссия рассматривает возможность приостановления безвизового режима с Грузией из-за "серьезного отката в сфере демократии".