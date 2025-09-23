В Италии заявили о разоблачении сети отмывания средств, полученных от наркоторговли

В Италии заявили о разоблачении управляемой гражданами Сирии сети "отмывания" доходов от наркоторговли в Италии и Франции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

23 сентября итальянские прокуроры объявили о срыве работы преступной сети, управляемой гражданами Сирии. Как считают, они занимались "отмыванием" доходов от наркоторговли в Италии и Франции, конвертируя наличные деньги в золотые слитки.

Правоохранители задержали пятерых человек в Пьемонте и Ломбардии, северных регионах Италии; параллельно идут аресты подозреваемых на территории Франции. Во время обысков изъяли 17 млн евро.

Эти средства, как считают, злоумышленники получили преимущественно от продажи наркотиков во Франции, а наличные перевезли автотранспортом в Италию в скрытых отсеках.

Далее с помощью местных сообщников деньги конвертировали в золотые слитки соответствующей стоимости и далее везли в Косово, Северную Македонию, Турцию или Марокко.

Расследование совместно проводили налоговая полиция Италии и французская жандармерия в Марселе под координацией итальянского национального управления по борьбе с мафией и прокуратуры Марселя, при содействии Евроюста и Европола.

