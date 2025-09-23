Хто з партій Молдови готовий працювати на Кремль та як вибори загрожують Києву

28 вересня – день парламентських виборів у Республіці Молдова.

Новий уряд, що має бути буде сформований у Кишиневі, матиме визначальне значення для майбутнього не лише цієї держави, а й України. І питання не лише у тому, чи оголосить Молдова офіційно про розворот до РФ. Набагато більш реальними, і водночас більш небезпечними є "гібридні" варіанти, над якими зараз працює Кремль.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні. Далі – стислий її виклад.

До завершення парламентських виборів у Молдові лишаються лічені дні, утім ясності щодо їхнього результату зараз навіть менше, ніж було кілька місяців тому.

На початку літа аналітики сходилися на думці, що до парламенту гарантовано потрапляють три партії – прозахідна партія влади PAS, пов'язана з чинною президенткою Маєю Санду; проросійський блок партій на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном; а також блок "Альтернатива" на чолі з популярним мером Кишинева Іоном Чебаном. А ще потенційно до парламенту міг пройти популіст Ренато Усатий.

Зараз картина змінилася, і ці зміни можуть змістити баланс між Росією та ЄС.

Два фаворити – ті самі.

Найімовірніше, перше місце матиме партія влади PAS, другою прийде так званий "Патріотичний блок" Додона. Втім, і у цьому певності немає – соцопитування у Молдові не відображають реальність. Близько третини респондентів відмовляються відповідати щодо свого фаворита на виборах, або ж кажуть, що "не визначилися". Соціологи мають підозру, у цьому масиві більшість проголосують проти партії влади, але вважають небезпечним для себе говорити про це публічно.

Тому не виключений варіант, за якого блок Додона прийде до фінішу на першому місці.

Блок "Альтернатива", який імовірно міг би увійти до проросійської коаліції, за останніми опитуваннями не проходить до парламенту.

Але є ще дві проросійські партії, які можуть несподівано пройти у парламент.

Одна з них іде у парламент з відкрито антиукраїнськими лозунгами – це "Молдова Маре" ("Велика Молдова"), яка має в програмі територіальні претензії до України, тобто іде у парламент з обіцянкою анексувати частину Одещини.

Її створила і очолює Вікторія Фуртуне, людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Зазначена партія може пройти до парламенту завдяки підкупу виборців в рамках "мережі Шора".

Друга партія – "Democraţia Acasă", або "Демократія вдома".

На перший погляд ця популістська партія не має нічого спільного з Кремлем. Це – уніоністи, тобто прибічники об'єднання Молдови з Румунією. Головним партнером партії є партія румунських націоналістів AUR та її лідер, найпопулярніший нині політик Румунії Джордже Сіміон, який активно агітує за неї у TikTok, у соцмережах тощо.

Румунські журналісти-розслідувачі знайшли купу доказів співпраці лідера партії "Демократія вдома" Васілє Костюка з ФСБ.

Отже, ця партія, у випадку отримання депутатських мандатів, однозначно увійде до проросійської коаліції в молдовському парламенті.

Для України збереження уряду від PAS є надзвичайно важливим – хоч ми і є у цьому процесі спостерігачем, а не активним учасником.

На кону питання логістики, а також європейської інтеграції. Якщо Молдова виявиться заблокованою через внутрішні причини – це підважить також і український шлях до вступу.

На щастя, попри проблеми партії Санду, вона має добрі шанси фінішувати на першому місці.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.