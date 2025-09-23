28 сентября – день парламентских выборов в Республике Молдова.

Новое правительство, которое должно быть сформировано в Кишиневе, будет иметь определяющее значение для будущего не только этого государства, но и Украины. И вопрос не только в том, объявит ли Молдова официально о развороте к РФ. Гораздо более реальными, и в то же время более опасными являются "гибридные" варианты, над которыми сейчас работает Кремль.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине. Далее – краткое изложение.

До завершения парламентских выборов в Молдове остаются считанные дни, однако ясности относительно их результата сейчас даже меньше, чем было несколько месяцев назад.

В начале лета аналитики сходились во мнении, что в парламент гарантированно попадают три партии – прозападная партия власти PAS, связанная с действующим президентом Маей Санду; пророссийский блок партий во главе с экс-президентом Игорем Додоном; а также блок "Альтернатива" во главе с популярным мэром Кишинева Ионом Чебаном. А еще потенциально в парламент мог пройти популист Ренато Усатый.

Сейчас картина изменилась, и эти изменения могут сместить баланс между Россией и ЕС.

Два фаворита – те же самые.

Скорее всего, первое место займет партия власти PAS, второй придет так называемый "Патриотический блок" Додона. Впрочем, и в этом уверенности нет – соцопросы в Молдове не отражают реальность. Около трети респондентов отказываются отвечать о своем фаворите на выборах или же говорят, что "не определились". Социологи подозревают, что в этом массиве большинство проголосует против партии власти, но считает опасным для себя говорить об этом публично.

Поэтому не исключен вариант, при котором блок Додона придет к финишу на первом месте.

Блок "Альтернатива", который предположительно мог бы войти в пророссийскую коалицию, по последним опросам не проходит в парламент.

Но есть еще две пророссийские партии, которые могут неожиданно пройти в парламент.

Одна из них идет в парламент с открыто антиукраинскими лозунгами – это "Молдова Маре" ("Великая Молдова"), которая имеет в своей программе территориальные претензии к Украине, то есть идет в парламент с обещанием аннексировать часть Одесской области.

Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне, человек молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Указанная партия может пройти в парламент благодаря подкупу избирателей в рамках "сети Шора".

Вторая партия – "Democraţia Acasă", или "Демократия дома".

На первый взгляд эта популистская партия не имеет ничего общего с Кремлем. Это – унионисты, то есть сторонники объединения Молдовы с Румынией. Главным партнером партии является партия румынских националистов AUR и ее лидер, самый популярный сейчас политик Румынии Джордже Симион, который активно агитирует за нее в TikTok, в соцсетях и т. д.

Румынские журналисты нашли множество доказательств сотрудничества лидера партии "Демократия дома" Василе Костюка с ФСБ.

Таким образом, эта партия, в случае получения депутатских мандатов, однозначно войдет в пророссийскую коалицию в молдавском парламенте.

Для Украины сохранение правительства от PAS чрезвычайно важно – хотя мы и являемся в этом процессе наблюдателем, а не активным участником.

На кону стоят вопросы логистики, а также европейской интеграции. Если Молдова окажется заблокированной по внутренним причинам – это подорвет также и украинский путь к вступлению.

К счастью, несмотря на проблемы партии Санду, у нее есть хорошие шансы финишировать на первом месте.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.