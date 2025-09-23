У США визнали винним підозрюваного у другому замаху на Трампа

Суд присяжних у Флориді у вівторок визнав винним за всіма пунктами звинувачування 59-річного Раяна Раута, якому інкримінували замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа у вересні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Присяжні у суді міста Форт-Пірс після трьох годин обговорень визнали Раута винним за всіма п'ятьма пунктами звинувачення, серед яких – замах на вбивство кандидата в президенти, напад на федерального офіцера та незаконне володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Після оголошення вироку чоловік, який представляв себе сам на суді, намагався встромити собі в шию ручку, але поліцейські завадили йому це зробити.

Нагадаємо, Раута арештували 15 вересня 2024 року неподалік від поля для гольфу у Вест-Палм-Біч, де перебував Трамп. Це було другою спробою замаху на тодішнього кандидата у президенти.

Під час розгляду справи у суді Форт-Пірса, який тривав менш як два тижні, обвинувачення викликало 38 свідків і намагалось довести, що Раут ретельно планував замах на Трампа.

Тепер суддя має винести вирок на основі вердикту присяжних, що зазвичай відбувається за кілька тижнів. За всіма пунктами звинувачення Рауту загрожує довічну увʼязнення.

Раніше стало відомо, що чоловік у 2022 році вирушив до Києва, аби нібито приєднатися до іноземних добровольчих підрозділів, але йому відмовили через вік і відсутність досвіду.