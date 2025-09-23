В США признали виновным подозреваемого во втором покушении на Трампа

Суд присяжных во Флориде во вторник признал виновным по всем пунктам обвинения 59-летнего Райана Раута, которому инкриминировали покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Присяжные в суде города Форт-Пирс после трех часов обсуждений признали Раута виновным по всем пяти пунктам обвинения, среди которых – покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального офицера и незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами.

После оглашения приговора мужчина, который представлял себя сам в суде, пытался вонзить себе в шею ручку, но полицейские помешали ему это сделать.

Напомним, Раута арестовали 15 сентября 2024 года недалеко от поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, где находился Трамп. Это была вторая попытка покушения на тогдашнего кандидата в президенты.

Во время рассмотрения дела в суде Форт-Пирса, которое длилось менее двух недель, обвинение вызвало 38 свидетелей и пыталось доказать, что Раут тщательно планировал покушение на Трампа.

Теперь судья должен вынести приговор на основе вердикта присяжных, что обычно происходит через несколько недель. По всем пунктам обвинения Рауту грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что мужчина в 2022 году отправился в Киев, чтобы якобы присоединиться к иностранным добровольческим подразделениям, но ему отказали из-за возраста и отсутствия опыта.