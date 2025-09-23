Трамп каже, що "за місяць зможе сказати", чи довіряє очільнику Кремля

Президент США Дональд Трамп сказав, що поки не має готової відповіді з приводу того, чи довіряє він очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 23 вересня у спілкуванні з пресою на початку зустрічі з президентом України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Від журналістів пролунало запитання, чи Трамп довіряє Путіну.

"Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць, гаразд?", – відреагував Трамп.

Як відомо, останнім часом президент США неодноразово казав, що розчарований відсутністю прогресу у його спробах зупинити російсько-українську війну та що "Путін підвів його".

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося.

Водночас президент США заговорив про те, що бачить фактор доходів Росії від продажу енергоресурсів вкрай важливим у тому, щоб зупинити війну, та вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські нафту й газ. Трамп знову акцентував на цьому під час свого виступу на засіданні Генасамблеї ООН.