Зеленский доволен беседой с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский доволен беседой с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Зеленский сказал, что не может раскрыть всех деталей обсуждений, но "это была очень хорошая и конструктивная встреча", и он благодарен Трампу.

Он отметил, что, в частности, речь шла о ситуации на поле боя, о моральном состоянии в рядах российских военных, и Трамп знает обо всем этом "более подробно, чем раньше".

"Он соглашается с тем, что происходит на поле боя, и это очень важно, я хотел этого с самого начала – чтобы президент знал и чувствовал, что мы чувствуем", – отметил Зеленский.

По его словам, Трамп со своей стороны поделился информацией, которой располагают США, о состоянии экономики России, и дела Москвы "неутешительны", несмотря на наличие определенных ресурсов.

"Хорошая новость – что они тратят эти деньги на военную машину. Плохая новость – что этих денег у них много. И здесь мы согласны с президентом Трампом о необходимости остановки закупки (Европой и другими – Ред.) энергоресурсов в России", – сказал Зеленский.

"Трамп – это тот, кто может сам коренным образом изменить ситуацию, если он будет уверен в Украине – а я думаю, что сейчас он ближе к этой ситуации", – добавил президент.

Трамп после встречи с Зеленским неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может, даже пойти дальше".

В общении со СМИ перед этим Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Украины, а о доверии к главе Кремля скажет "через месяц".