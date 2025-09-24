В Литве считают заявление Трампа о самолетах РФ "хорошим средством сдерживания"

После того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Альянса, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что это сообщение от лидера США является хорошим средством сдерживания.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие его воздушное пространство.

"Самолеты, которые намеренно и систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО, на самом деле сначала должны быть предупреждены. Но такое заявление является очень хорошим сдерживающим фактором, потому что я верю, что Россия, зная о такой возможной реакции, в следующий раз очень тщательно подумает, прежде чем организовывать подобные диверсии, и, вероятно, будет уважать наш территориальный суверенитет", – отметил Науседа.

В то же время он подчеркнул, что это нужно сказать "убедительно и очень четко".

"Я считаю, что такое сообщение от президента США, несомненно, произведет правильное впечатление на Россию", – добавил литовский президент.

Его комментарий прозвучал на фоне дискуссий в НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, члена Альянса, на прошлой неделе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять.

Североатлантический совет во вторник, 23 сентября, собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября.