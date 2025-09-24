Берлинский аэропорт до сих пор сталкивается с последствиями кибератаки
Аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов после недавней кибератаки на аэропорты Европейского Союза.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
Путешественники в аэропорту Берлина должны и в дальнейшем ожидать задержек, отмен рейсов и длительного ожидания в ближайшие дни после кибератаки на ИТ-систему.
"Компания сообщила нам, что может потребоваться еще несколько дней, прежде чем они смогут обеспечить функционирование системы. Это очень досадно и стало для нас неожиданностью", – рассказал представитель аэропорта.
Пока не ясно, когда все вернется к нормальному состоянию.
"Мы рекомендуем всем пассажирам проверить у своих авиакомпаний, состоится ли их рейс", – отметил он.
Также пассажирам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться онлайн перед вылетом или воспользоваться услугой саморегистрации в терминале, которую предлагают 19 авиакомпаний.
Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.
Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.
В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".
Позже агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.