Берлинский аэропорт до сих пор сталкивается с последствиями кибератаки

Аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов после недавней кибератаки на аэропорты Европейского Союза.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Путешественники в аэропорту Берлина должны и в дальнейшем ожидать задержек, отмен рейсов и длительного ожидания в ближайшие дни после кибератаки на ИТ-систему.

"Компания сообщила нам, что может потребоваться еще несколько дней, прежде чем они смогут обеспечить функционирование системы. Это очень досадно и стало для нас неожиданностью", – рассказал представитель аэропорта.

Пока не ясно, когда все вернется к нормальному состоянию.

"Мы рекомендуем всем пассажирам проверить у своих авиакомпаний, состоится ли их рейс", – отметил он.

Также пассажирам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться онлайн перед вылетом или воспользоваться услугой саморегистрации в терминале, которую предлагают 19 авиакомпаний.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.

Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.

В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".

Позже агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.