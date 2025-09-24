У Румунії продовжилась хвиля анонімних погроз школам, затримали 17-річного підозрюваного

У Румунії ще низка шкіл отримали анонімні погрози стріляниною, правоохоронці підозрюють у причетності до розсилки 17-річного хлопця, якого вже затримали.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після неділі, коли школи та деякі лікарні отримали перші листи з погрозами, схожі анонімні повідомлення про "атаку, що відбудеться цього тижня" надійшли ще на сотні електронних адрес у Бухаресті та регіонах.

У правоохоронних органах зазначили, що розсилку робили з тієї ж електронної пошти, що й перших листів – але з кількома фотографіями, і що попередні перевірки свідчать, що це фальшива погроза-залякування.

Поінформовані про розслідування джерела повідомили журналістам, що слідство вже вийшло на підозрюваного – 17-річного юнака. Його затримали і допитують .

Нагадаємо, протягом останнього року від хвилі фальшивих повідомлень про закладену вибухівку постраждали багато країн Європи. Один з останніх масових випадків стався в Австрії у травні 2025 року.

В Угорщині встановили, що за хвилею "мінувань" стояв 15-річний підліток.

Підозрюваного у розсиланні погроз десяткам шкіл у Словаччині та Чехії затримали у Дніпрі.