В Румынии продолжилась волна анонимных угроз школам, задержали 17-летнего подозреваемого

В Румынии еще ряд школ получили анонимные угрозы стрельбой, правоохранители подозревают в причастности к рассылке 17-летнего парня, которого уже задержали.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После воскресенья, когда школы и некоторые больницы получили первые письма с угрозами, похожие анонимные сообщения о "атаке, которая состоится на этой неделе" поступили еще на сотни электронных адресов в Бухаресте и регионах.

В правоохранительных органах отметили, что рассылку делали с той же электронной почты, что и первые письма – но с несколькими фотографиями, и что предварительные проверки свидетельствуют, что это фальшивая угроза-запугивание.

Информированные о расследовании источники сообщили журналистам, что следствие уже вышло на подозреваемого – 17-летнего юношу. Его задержали и допрашивают.

Напомним, в течение последнего года от волны ложных сообщений о заложенной взрывчатке пострадали многие страны Европы. Один из последних массовых случаев произошел в Австрии в мае 2025 года.

В Венгрии установили, что за волной "минирований" стоял 15-летний подросток.

Подозреваемого в рассылке угроз десяткам школ в Словакии и Чехии задержали в Днепре.