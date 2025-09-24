В Осло после взрыва гранаты задержали троих несовершеннолетних

В столице Норвегии после взрыва гранаты в центральной части города задержали троих несовершеннолетних, одному из них 13 лет.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Взрыв прогремел во вторник около 21 часа по местному времени в районе стадиона Бислет, фактически в центре Осло. Вскоре после этого услышали еще один взрыв.

Впоследствии в полиции объяснили, что взрыв вызвала граната. Еще одну ручную гранату, брошенную на месте событий, контролируемо взорвали правоохранители. В результате инцидента никто не пострадал.

Жителей района попросили держаться подальше от окон и не подходить к месту происшествия. Следователи всю ночь работали в районе взрыва, над центром Осло летал вертолет.

Предварительно считают, что за взрывом стоят разборки между криминальными группировками.

Утром стало известно, что в связи с событиями задержали троих несовершеннолетних, самому младшему – всего 13 лет.

Напомним, также широко говорят о проблеме вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" на территории Дании.

В связи с этой тенденцией в Швеции заговорили о снижении возраста уголовной ответственности, который сейчас составляет 15 лет.