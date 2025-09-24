Самолет с министром обороны Испании потерпел GPS-сбой вблизи Калининграда

Самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешательства в работу его GPS во время полета над Калининградом.

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

Как отмечается, самолет A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании, который в среду, 24 сентября, направлялся к авиабазе в Литве Шяуляй с Роблесом на борту, во время пролета над Калининградом "подвергся попытке вмешательства в работу его GPS".

Этот эпизод, по объяснению командира на борту, является достаточно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда и заключается в попытке дезориентировать пилотов.

В случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает инструкции от военного спутника.

Как известно, в этот день Роблес должна встретиться с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.