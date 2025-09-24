Литва хоче, аби Іспанія розгорнула в країні більше винищувачів

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила про те, що Вільнюс просить Іспанію розгорнути в країні більше винищувачів.

Її слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

У середу, 24 вересня, Шакалієне зустрінеться з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес у Шяуляї.

"Ми обговоримо з нею можливість залишити в Литві більшу кількість іспанських винищувачів", – сказала вона.

За її словами, Мадрид "бере участь у ротаційній моделі протиповітряної оборони", і більше інформації про це буде представлено пізніше.

Нагадаємо, 30 липня угорські та іспанські військові перебрали місію повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії.

Напередодні сейм Литви схвалив поправки, що дають змогу армії оперативніше і простіше нейтралізувати дрони, які становлять загрозу повітряному простору країни.

Поправки підготовлені з урахуванням подій цього літа, коли в Литву вторглися два російські дрони "Гербера", один з яких ніс вибухівку.

Після інцидентів в Литві затвердили нову процедуру попередження населення у разі виявлення в повітряному просторі безпілотників.

Крім того, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.