Во Франции ученик совершил нападение с ножом на учителя

В среду, 24 сентября, во Франции ученик ранил ножом учителя музыки, его арестовали вскоре после этого.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Учителя музыки ранил ножом в лицо 14-летний ученик во время урока в средней школе на северо-востоке Франции. Правоохранители арестовали его.

После нападения учитель был доставлен в больницу.

Подозреваемый был арестован вскоре после нападения. Сначала он пытался скрыться с места происшествия.

Как отмечается, подозреваемый ранил себя во время ареста и также был доставлен в местную больницу.

Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что для оказания помощи ученикам и персоналу было активировано подразделение экстренного реагирования.

Отметим, безопасность во французских школах является предметом интенсивных дебатов в последние годы.

Напомним, 10 сентября в южном городе Антиб, что на Лазурном берегу между Ниццей и Каннами, парень ранил ножом преподавательницу и ученицу в колледже садоводства.

Юноша зашел на территорию учебного заведения, где ранее учился, и ранил двух человек – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу. Угрозы для их жизни нет.

Также сообщали о задержании еще двух подростков, которые могли готовить исламистский теракт – в дополнение к парню, задержанному на прошлой неделе.