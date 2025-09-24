Кубілюс: ЄС знадобиться час для створення повноцінної мережі протидії дронам

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європейський Союз може значно поліпшити свої можливості з виявлення дронів протягом року, але для створення повноцінної мережі, здатної відстежувати та знищувати цілі, знадобиться набагато більше часу.

Про це він сказав у інтерв’ю Euractiv, передає "Європейська правда".

Ідея створення "стіни дронів" швидко набрала популярності після хвилі вторгнень Росії в повітряний простір країн ЄС протягом останніх тижнів.

На думку єврокомісара з питань оборони, ЄС може значно поліпшити свої можливості з виявлення дронів протягом року, проте для створення повноцінної мережі на суші та морі, здатної відстежувати та знищувати цілі, знадобиться набагато більше часу.

"Ми повинні зрозуміти, що нам бракує можливостей для виявлення дронів. Можливо, ми маємо хороші можливості для виявлення винищувачів і ракет, але дрони мають свою специфіку – вони літають дуже низько, вони маленькі", – сказав Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що першим кроком є "швидке" придбання систем виявлення. За його словами, це є "цілком реальним".

Єврокомісар з питань оборони вважає, що Європі потрібно взяти за приклад українську армію, яка використовує акустичні датчики для виявлення безпілотних літальних апаратів, які інакше можуть не відображатися на радарах.

Як відомо, 26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України, але Угорщину та Словаччину на неї не запросили.

Словацький президент Петер Пеллегріні сказав, що хоче, аби його країна брала участь у "стіні дронів".

Відомо, що Данія візьме участь у нараді щодо створення "стіни дронів" після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники.