Президент Словаччини сподівається, що його країна долучиться до "стіни дронів"

Словацький президент Петер Пеллегріні сказав, що хоче, аби Словаччина брала участь у "стіні дронів" – проєкті зі зміцнення східного кордону ЄС від потенційних атак російських БпЛА.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Як відомо, 26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України, але Угорщину та Словаччину на неї не запросили.

Пеллегріні сказав, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

"Наразі це лише попередня заява Європейської комісії про необхідність створення такого механізму, тому я не хочу робити передчасних висновків", – додав він у зв'язку із захистом повітряного простору на східному кордоні НАТО.

"Він повинен бути повністю захищений, незалежно від того, про які країни йдеться. В іншому випадку це не мало б сенсу, оскільки створювало б ризики для безпеки всієї території Альянсу", – додав словацький президент.

Пеллегріні висловив переконання, що міністри оборони й закордонних справ Словаччини, а також представники Збройних сил зроблять все можливе, щоб Словаччина стала частиною цього проєкту.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Відомо, що Данія візьме участь у нараді щодо створення "стіни дронів" після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники.